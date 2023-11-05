Торжественная линейка, посвященная окончанию первой учебной четверти.

26.10.2023 состоялась торжественная линейка, посвященная окончанию первой четверти. Директором учреждения Бержаниной Оксаной Ивановной были вручены дипломы и грамоты учащимся за победу в творческих конкурсах .
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