Ловков Григорий Фёдорович

7 февраля 1903 года в городе Невьянске Свердловской области родился Григорий Федорович Ловков. Восстановленное фото Григория Федоровича Ловкова Ровков Григорий Федорович – ветеран революции с богатым прошлым.
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