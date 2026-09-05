TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 044 подписчика

«Моим детям плевать на карьеру, им важно, чтобы я возвращалась домой с подарками»: Сандра Буллок объяснила, почему вновь ходит на свидания

«Моим детям плевать на карьеру, им важно, чтобы я возвращалась домой с подарками»: Сандра Буллок объяснила, почему вновь ходит на свидания

Сандра Буллок откровенно рассказала о личной жизни после пережитой семейной трагедии. 62-летняя актриса призналась, что на свидания её буквально заставляет ходить 12-летняя дочь Лайла.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым