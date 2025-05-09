Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 001 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Правильно,нечего навязывать свое ложное мнение всем.Мужу пусть навязыаает!Ультиматум Фицо и...
  • В С
    Мордастый сердюк тоже не одевался в военную форму. А авиционная часть была ?Три сенсации Пара...
  • Наталья Конева
    Правильно опешил...Лукашенко опешил,...

Маршал СССР Говоров лично подписал указ о награждении отца Владимира Путина

Маршал СССР Говоров лично подписал указ о награждении отца Владимира Путина

Автор прорыва блокады Ленинграда подписал указа о награждении Владимира Спиридоновича Путина.Приказ о награждении медалью «За боевые заслуги» отца президента России Владимира Спиридоновича Путина подписал маршал Леонид Говоров, который был автором военного плана по прорыву блокадного Ленинграда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх