Маршал СССР Говоров лично подписал указ о награждении отца Владимира Путина

Автор прорыва блокады Ленинграда подписал указа о награждении Владимира Спиридоновича Путина.Приказ о награждении медалью «За боевые заслуги» отца президента России Владимира Спиридоновича Путина подписал маршал Леонид Говоров, который был автором военного плана по прорыву блокадного Ленинграда.
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