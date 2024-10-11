Осудили барнаульца, хотевшего с арсеналом зажигательной смеси напасть на военкомат

Мужчину задержали при попытке совершения теракта Задержание жителя Барнаула / Фото: УФСБ по Алтайскому краю В Барнауле приговорили к 18 годам лишения свободы местного жителя, который по указанию "куратора" изготовил "коктейли Молотова", чтобы поджечь один из городских военкоматов, сообщает УФСБ по Алтайскому краю.