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Лермонтов, Пушкин, Есенин: какую поэзию читают приморские осужденные

Лермонтов, Пушкин, Есенин: какую поэзию читают приморские осужденные

В учреждениях УИС края был проведен среди осужденных опрос самых читаемых поэтических произведений. Рейтинг возглавили "Бородино" Михаила Лермонтова, "Письмо матери" Сергея Есенина и "Бесы" Александра Пушкина, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

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