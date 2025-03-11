Полицейские продолжают работу по выявлению фактов заключения иностранцами фиктивных браков с целью легализации

«Территориальными органами МВД России в рамках работы по противодействию незаконной миграции продолжается выявление фактов заключения иностранцами фиктивных браков.
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