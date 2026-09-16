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Наташа Королева якобы пожаловалась на тошноту после уколов для похудения

Наташа Королева якобы пожаловалась на тошноту после уколов для похудения

Певица Наташа Королева, по данным источников из её окружения, столкнулась с побочными эффектами после инъекций препарата для похудения.

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