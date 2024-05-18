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Сяо Хим Фа посетил Каннский кинофестиваль: «Никогда бы не подумал, что смогу поучаствовать в этом мероприятии»

Сяо Хим Фа посетил Каннский кинофестиваль: «Никогда бы не подумал, что смогу поучаствовать в этом мероприятии»

Мероприятие проходит с 14 по 25 мая. «Это было просто невероятно! Хочу выразить благодарность за приглашение подняться по знаменитым ступенькам Каннского кинофестиваля и за возможность посетить показ фильма «Птица» Андреа Арнольд.

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