В погоне за наследством: молодая жена Петросяна может разрабатывать хитрый план по «захвату» имущества?

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова — одна из самых неоднозначных пар российского шоу-бизнеса. Многие до сих пор спорят, что связывает этих двух людей: настоящая любовь или же хитрый расчет молодой супруги известного артиста? «Какие-то таблеточки» Кто-то осуждает возлюбленных, а кто-то восхищается их историей.
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