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В погоне за наследством: молодая жена Петросяна может разрабатывать хитрый план по «захвату» имущества?

В погоне за наследством: молодая жена Петросяна может разрабатывать хитрый план по «захвату» имущества?

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова — одна из самых неоднозначных пар российского шоу-бизнеса. Многие до сих пор спорят, что связывает этих двух людей: настоящая любовь или же хитрый расчет молодой супруги известного артиста? «Какие-то таблеточки» Кто-то осуждает возлюбленных, а кто-то восхищается их историей.

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Комментарии
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irina bugrova
&quot;В погоне за наследством: молодая жена Петросяна может разрабатывать хитрый план по «захвату» имущества?&quot; Я бы убрала знак вопроса. Всем все ясно, как божий день, только Петросян ни хрена не соображает. Это Джигарханян дубль два. Он на самом деле думает, что она его любит? Ей нужны его миллионы. Расчетливая юная хищница, все четко рассчитала. А прикидывалась серой мышью. Стоит Петросяну слечь, как она тут же смоется. В лучшем случае наймет ему сиделку. Дай Бог ему здоровья!
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