irina bugrova

"В погоне за наследством: молодая жена Петросяна может разрабатывать хитрый план по «захвату» имущества?" Я бы убрала знак вопроса. Всем все ясно, как божий день, только Петросян ни хрена не соображает. Это Джигарханян дубль два. Он на самом деле думает, что она его любит? Ей нужны его миллионы. Расчетливая юная хищница, все четко рассчитала. А прикидывалась серой мышью. Стоит Петросяну слечь, как она тут же смоется. В лучшем случае наймет ему сиделку. Дай Бог ему здоровья!