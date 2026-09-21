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Прораб Днепропетровщины

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65 тысяч порций вместо очной школы? Украина строит 5 фабрик-кухонь во время войны — куда уходят приоритеты

65 тысяч порций вместо очной школы? Украина строит 5 фабрик-кухонь во время войны — куда уходят приоритеты

Украина во время войны продолжает вкладывать деньги и международное финансирование в школьную инфраструктуру.

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