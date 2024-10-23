Когда на передовую приедут "северокорейские буряты". Очередная операция спецслужб Запада Много раз я писал о том, что передел мира идет полным ходом и события будут развиваться «с ускорением».
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Когда на передовую приедут "северокорейские буряты". Очередная операция спецслужб Запада Много раз я писал о том, что передел мира идет полным ходом и события будут развиваться «с ускорением».
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