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Анонсированы умные часы Oppo Watch X с двумя чипами и двумя ОС Вслед за анонсом на ...

Анонсированы умные часы Oppo Watch X с двумя чипами и двумя ОС Вслед за анонсом на ...

Анонсированы умные часы Oppo Watch X с двумя чипами и двумя ОСВслед за анонсом на выставке на выставке MWC 2024 смарт-часов OnePlus Watch 2 компания Oppo представила умные часы Oppo Watch X, очень похожие внешним обликом на модель OnePlus.

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