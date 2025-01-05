Топ крупнейших обманов россиян телефонными мошенниками с Украины в 2024 году Ирэн ОрлонскаяТелефонные мошенники в России стали настолько активными, что президент Владимир Путин высказался по этому поводу во время своей прямой линии.
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