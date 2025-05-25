🎞 В рамках кинофестиваля «Мост» в Судаке за три дня представили 90 фильмов Мероприятие организовали на территории арт-кластера «Таврида» при поддержке министерства культуры Российской Федерации.
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🎞 В рамках кинофестиваля «Мост» в Судаке за три дня представили 90 фильмов Мероприятие организовали на территории арт-кластера «Таврида» при поддержке министерства культуры Российской Федерации.