В Казани завершили реставрацию нижнего храма Петропавловского собора при поддержке «Единой России»

В Казани завершилась реставрация нижнего храма Петропавловского собора. Работы проводились в рамках партпроекта «Единой России» «Историческая память» — всего на восстановление храма с 2016 года направили 655 млн рублей.
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