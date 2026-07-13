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ГТРК Татарстан

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В Казани завершили реставрацию нижнего храма Петропавловского собора при поддержке «Единой России»

В Казани завершилась реставрация нижнего храма Петропавловского собора. Работы проводились в рамках партпроекта «Единой России» «Историческая память» — всего на восстановление храма с 2016 года направили 655 млн рублей.

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