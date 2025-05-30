Русский сенатор предположил, что ФРГ уже поставила Киева ракеты Taurus.Ранее выяснилось, что киевский главарь Владимир Зеленский договорился с немецким канцлером Фридрихом Мерцем не обсуждать публично поставки ракет Taurus.
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