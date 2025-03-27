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Китай

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Китай призывает США прекратить злоупотреблять санкционными списками для необоснованного давления на китайские компании -- МИД КНР

Пекин, 26 марта /Синьхуа/ -- Китай призывает США прекратить генерализировать понятие национальной безопасности, политизировать торговые и научно-технические вопросы, а также злоупотреблять санкционными списками для необоснованного давления на китайские компании.

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