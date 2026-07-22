Владимир Путин отметил газовиков и энергетика из Надыма госнаградами

Коллектив компании «Газпром добыча Надым» удостоен ордена Почета, а специалист «Надымских городских электрических сетей» Эдуард Давыдкин получил почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».
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