Дзюба, Малком, Нобоа и Фернандес вошли в символическую сборную сезона РПЛ-2020/21 по версии WhoScored

Портал WhoScored составил символическую сборную по итогам сезона РПЛ-2020/21. Отметим, что в символическую сборную вошли трое игроков «Зенита», который выиграл первенство: защитник Дуглас Сантос, а также нападающие Малком и Артем Дзюба.