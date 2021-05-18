Дзюба, Малком, Нобоа и Фернандес вошли в символическую сборную сезона РПЛ-2020/21 по версии WhoScored

Портал WhoScored составил символическую сборную по итогам сезона РПЛ-2020/21. Отметим, что в символическую сборную вошли трое игроков «Зенита», который выиграл первенство: защитник Дуглас Сантос, а также нападающие Малком и Артем Дзюба.
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