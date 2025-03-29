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Татар-информ

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Какие регионы страдают от санкций, одиночество больше не порок и роботизация всей страны

Какие регионы страдают от санкций, одиночество больше не порок и роботизация всей страны

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