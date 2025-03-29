Какие регионы страдают от санкций, одиночество больше не порок и роботизация всей страны

Как санкции повлияли на экономическое развитие регионов России? На сколько в стране нужно нарастить плотность роботизации, чтобы нивелировать нынешнее отставание от передовиков в этой сфере? И как меняется восприятие одиночества? Об этом – в ежемесячном обзоре интересных исследований от «Татар-информа».
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