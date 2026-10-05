Собянин: К 2035 году речной флот Москвы должен полностью перейти на электротягу

На Московской верфи строят новые двухпалубные электросуда. Как рассказал сегодня мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге, они будут заметно крупнее судов, которые уже работают на регулярных речных маршрутах - длина превысит 35 метров, а ширина составит - восемь.
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