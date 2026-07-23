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Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. «Карабах» примет ЦСКА из Софии, ПАОК Чалова сыграет с «Динамо» Киев, «Бенфика» против «Санкт-Галлена»

Сегодня в Лиге Европы пройдут первые матчи 2-го квалификационного раунда. « Карабах » примет софийский ЦСКА, киевское « Динамо » встретится с ПАОК , « Бенфика » сыграет с «Санкт-Галленом», а «Ференцварош» – с «Твенте».

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