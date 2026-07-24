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Происшествия

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Сотрудниками уголовного розыска в Ивановской области задержаны пособники телефонных мошенников

Жертвой злоумышленников стал пожилой житель региона — мужчина 1949 года рождения. Потерпевший подвергся классической схеме обмана: ему поступил телефонный звонок от неизвестных, которые сообщили о том, что его учётная запись на портале «Госуслуги» якобы взломана, а с его счёта осуществляются переводы, в том числе на финансирование противоправной деятельности.

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