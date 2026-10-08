13 ноября 2026 года – угроза существованию цивилизации: Что предсказали учёные на роковую пятницу

Учёные назвали дату возможной глобальной катастрофы. 13 ноября 2026 года. что, по мнению математиков, должно случиться в этот день?Математическая модель, разработанная учёными ещё в 1960 году, указала на необычную дату возможной глобальной катастрофы - пятницу, 13 ноября 2026 года.