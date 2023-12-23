Театр абсурда
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Театр абсурда

8 577 подписчиков

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Свежие комментарии

  • Зоя Копань
    У них что молодых вообще нет? КПРФ  вообще удивляет, какой бы не был этот Харитонов и все его заслуги перед этой парт...Съезд КПРФ выдвин...
  • irina bugrova
    Какая мерзость!! Особенно баба на седьмом десятке из штанов выпрыгивает, это жалкое зрелище. Всех этих тварей вырезат..."Голая вечеринка"...
  • Валерий Василенко
    Когда уже эта тварь сдохнет?Жена Ельцина не п...

Жёстко, неполиткорректно и правдиво: Шабаш в центре Москвы получил должную оценку

Жёстко, неполиткорректно и правдиво: Шабаш в центре Москвы получил должную оценку

(престарелые лесбиянки и педерасты оторвались по полной)  После того как в Москве прогремела скандальная вечеринка блогерши Насти Ивлеевой, стало очевидно, что есть две России.

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Комментарии
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Елена Верия
ПОЮЩАЯ «ЭЛИТА» Не тот красив, кто нагишом Прилюдно в сексосворе, Всем демонстрирует Содом И страсти из Гоморры. Мы не любуемся. Плюём! Постыло ваше чванство! Вы тело тешите своё, Чтоб как-то отличаться… Вы – ни Орфей, ни Аполлон, Эвтерпа, Афродита… В вас всё призвание своё Потеряно, забыто. Как скверно, гнусно, не смешно Смотреть на ваши шоу… Вам кажется, что хорошо? Нет, смотрится дешевым! Порочна связь с ЛГБТ И ваша толерантность, Все выступленья в неглиже. Разврат и аморальность! Признание, любовь, почёт Волною чистой смыто… Всё! «Заслужила» ты «своё» Поющая «элита»… Позор! Тошнит от сих пиров! Вы – как исчадие ада. От нас каких вы ждёте слов? Презрение - в награду… Е.В. 22.12.23 г.
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12 час.
Виктор Геманов
Самое поганое в этом деле - то, что усилия старшего поколения, прежде всего ветеранов, по воспитанию будущей нашей смены НИВЕЛИРУЮТСЯ, НЕЙТРАЛИЗИРУЮТСЯ  руководством СМИ, прежде всего - телевидения при явном попустительстве властей или же (и это страшно!) неумения и нежелания их сделать то, что они обязаны делать по положению и внутреннему убеждению!
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11 час.
ТП
Татьяна Полякова
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9 час.

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