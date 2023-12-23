Жёстко, неполиткорректно и правдиво: Шабаш в центре Москвы получил должную оценку

Елена Верия

ПОЮЩАЯ «ЭЛИТА» Не тот красив, кто нагишом Прилюдно в сексосворе, Всем демонстрирует Содом И страсти из Гоморры. Мы не любуемся. Плюём! Постыло ваше чванство! Вы тело тешите своё, Чтоб как-то отличаться… Вы – ни Орфей, ни Аполлон, Эвтерпа, Афродита… В вас всё призвание своё Потеряно, забыто. Как скверно, гнусно, не смешно Смотреть на ваши шоу… Вам кажется, что хорошо? Нет, смотрится дешевым! Порочна связь с ЛГБТ И ваша толерантность, Все выступленья в неглиже. Разврат и аморальность! Признание, любовь, почёт Волною чистой смыто… Всё! «Заслужила» ты «своё» Поющая «элита»… Позор! Тошнит от сих пиров! Вы – как исчадие ада. От нас каких вы ждёте слов? Презрение - в награду… Е.В. 22.12.23 г.