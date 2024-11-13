Компоненты промышленных газопоршневых двигателей импортозамещают в Челябинске

В Южно-Уральского государственном университете (ЮУрГУ) в Челябинске импортозамещают компонентную базу промышленных газопоршневых двигателей, которые будут применяться на транспорте и в качестве источника для малой генерации энергии.
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