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Царьград

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Росреестр: 524,6 тыс. адресов новых регионов будут внесены в ЕГРН в 2025 году

Росреестр: 524,6 тыс. адресов новых регионов будут внесены в ЕГРН в 2025 году

Управление Росреестра Москвы планирует в 2025 году внести 524,6 тыс. адресов новых регионов России из ФИАС в ЕГРН.

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