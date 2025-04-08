Минобороны: рядовой ВС России Будаев в одиночку удержал ключевой опорный пункт

Рядовой Александр Будаев проявил исключительное мужество в ходе боевой операции, в одиночку атаковав и удержав укреплённую позицию украинских боевиков, что позволило основным силам успешно завершить наступление.
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