Поставщик тормозов назвал причину схода Ферстаппена на Гран При Австралии

Поставщик тормозов назвал причину схода Ферстаппена на Гран При АвстралииGetty Images / Red Bull Content PoolИтальянская компания Brembo, поставляющая команде Red Bull в Формуле 1 тормозные диски, колодки и суппорты, провела расследование поломки на машине Макса Ферстаппена в Мельбурне.