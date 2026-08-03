Востоковед оценила план Трампа по разоружению ХАМАС как сложный и не новый

Руководитель Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Ирина Звягельская прокомментировала объявленное президентом США Дональдом Трампом соглашение о разоружении ХАМАС и других вооружённых группировок в секторе Газа.
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