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FiNE NEWS

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Востоковед оценила план Трампа по разоружению ХАМАС как сложный и не новый

Руководитель Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Ирина Звягельская прокомментировала объявленное президентом США Дональдом Трампом соглашение о разоружении ХАМАС и других вооружённых группировок в секторе Газа.

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