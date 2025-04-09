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Трамп признался, что угрожал TSMC повышением налогов до 100 % ради привлечения к...

Трамп признался, что угрожал TSMC повышением налогов до 100 % ради привлечения к...

Трамп признался, что угрожал TSMC повышением налогов до 100 % ради привлечения компании в СШАОбширная практика деловых переговоров позволяет нынешнему президенту США Дональду Трампу (Donald Trump) выдавать информацию для общественности порциями в то время, когда это уместно.

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