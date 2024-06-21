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Петербургский дневник

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Свеча памяти зажглась на Дворцовом мосту

Свеча памяти зажглась на Дворцовом мосту

В ночь с 21 на 22 июня на Дворцовом мосту появилась лазерная проекция свечи. Так в Петербурге отметили 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны Акцию «Свеча памяти» ко Дню памяти и скорби традиционно делает издание «Петербургский дневник» при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

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