Свеча памяти зажглась на Дворцовом мосту

В ночь с 21 на 22 июня на Дворцовом мосту появилась лазерная проекция свечи. Так в Петербурге отметили 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны Акцию «Свеча памяти» ко Дню памяти и скорби традиционно делает издание «Петербургский дневник» при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ.