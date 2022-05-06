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«Прекрасная» картина мира накрывается северным пушистым зверьком

«Прекрасная» картина мира накрывается северным пушистым зверьком

Ребят, а что случилось? Всё же было так хорошо! Ещё совсем недавно был фукуямовский «конец истории», весь мир семимильными шагами топал в прекрасный глобализм и всем обещалось эволюционное превращение в светлых эльфов и вдруг такой облом! Вы же помните, как мы жили в мире, где стартапы становились чуть ли не основой экономики, где ветряки и солнечные панельки должны были обеспечить нас всех практически бесплатной энергией? Мы бы все ездили на жужжащих электромоторчиках, всем бы прописали безусловный базовый доход, такое бабло только за то, что ты есть и которого бы хватало на всё выше крыши.

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