Но будет 8 малых ядер Компания Intel, похоже, готовит новый игровой процессор линейки Arc G3 для портативных приставок, у которого при этом вообще не будет больших CPU-ядер.
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