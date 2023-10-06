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АвтоВАЗ презентовал спортивную Lada Vesta

АвтоВАЗ презентовал спортивную Lada Vesta

Продажи Lada Vesta Sportline планируют начать через месяц.Гвоздем закрытой презентации АвтоВАЗа в Грозном стала спортивная Lada Vesta Sportline, продажи которой намечены уже через месяц, сообщают «Известия».

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