В Петербурге установили памятную доску основателю ЧВК «Вагнер» Пригожину

В Петербурге установили памятную доску бизнесмену и основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. По данным «Фонтанки», доску установили на стене петербургского офиса Пригожина на набережной Лейтенанта Шмидта.
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