❗️ Ливнёвки не справились с потоком воды, из‑за этого подтопило Ялтинский крокодиляриум По словам руководителя зооуголка Вадима Коршункова, ливнёвки в центре города работают, но не справляются с объёмом поступающей воды.
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