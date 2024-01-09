Три человека пострадали при обстреле Белгорода ВСУ

Five fighters flying at sunset Даниил КугушевВ результате воздушной атаки на Белгород и Белгородский район, по предварительным данным, пострадали три человека, сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
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