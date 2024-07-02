Мошенники обрядились в судебных приставов

МВД РФ в своём Telegram-канале предупредило о новом виде мошенничества. Аферисты под видом сотрудников Федеральной службы судебных приставов сообщают жертвам о якобы идущем делопроизводстве против них и после требуют погашения долга, вследствие которого и было открыто «дело».
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