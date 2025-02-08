Отсчёт пошёл с 17:15: Русский самолёт устроил переполох в Финляндии

Русский самолёт устроил переполох в Финляндии в минувшую пятницу в 17:15. Финские пограничники, если верить Bloomberg, теперь гадают нарушил ли "российский государственный самолёт" воздушное пространство страны НАТО или нет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Ё-моё, кажись, русские разозлились!": Ракеты и "Герани" снесли ночью пол-Украины, румынская авиация поднялась в воздух
- Ликвидация вертолётчика-перебежчика Кузьминова в Испании: Сенсационная деталь на фоне задержаний агентесс СБУ в России
- Первый пошёл: Ответ Москвы на выходки Азербайджана. Что на самом деле происходит "за кулисами"?
Свежие комментарии