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Журналистка рассказала об отказе CBS News провести интервью с Маском в прямом эфире

Журналистка рассказала об отказе CBS News провести интервью с Маском в прямом эфире

Журналист-расследователь Кэтрин Херридж во вторник заявила, что CBS News отказалась разрешить ей взять интервью у американского предпринимателя Илона Маска в прямом эфире в принадлежащей ему соцсети X (бывш.

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