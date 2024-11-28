Журналистка рассказала об отказе CBS News провести интервью с Маском в прямом эфире

Журналист-расследователь Кэтрин Херридж во вторник заявила, что CBS News отказалась разрешить ей взять интервью у американского предпринимателя Илона Маска в прямом эфире в принадлежащей ему соцсети X (бывш.
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