Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров встретился с фермерами Карагандинской области. Глава МСХ ответил на актуальные вопросы аграриев, рассказал о мерах поддержки, посетил несколько агрокомпаний региона, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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