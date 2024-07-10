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Похороны погибшей при падении BMW с парковки ТРЦ "Галерея Краснодар" беременной женщины пройдут 11 июля

Похороны погибшей при падении BMW с парковки ТРЦ "Галерея Краснодар" беременной женщины пройдут 11 июля

Прощание с Екатериной Корниловой и её сыном состоится в Закамске.Беременную женщину с 10-летним сыном, погибших при падении BMW с многоуровневой парковки ТРЦ "Галерея Краснодар", похоронят спустя две недели.

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