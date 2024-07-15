Сокрушение ВСУ: как российские военные освободили Урожайное ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Одно из решений, которое несет непосредственную угрозу России, это размещение в Германии уже в 2026 году ракет средней и меньшей дальности, способных нести ядерные боезаряды.
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