Сокрушение ВСУ: как российские военные освободили Урожайное ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Одно из решений, которое несет непосредственную угрозу России, это размещение в Германии уже в 2026 году ракет средней и меньшей дальности, способных нести ядерные боезаряды.