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Китай

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Китай намерен обеспечивать более качественное совместное строительство "Пояса и пути" для содействия модернизации всех стран

Пекин, 18 июля /Синьхуа/ -- Китай намерен обеспечивать более качественное совместное строительство "Пояса и пути" для содействия модернизации всех стран и формирования открытого, инклюзивного и взаимосвязанного мира для общего развития.

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