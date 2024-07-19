Пекин, 18 июля /Синьхуа/ -- Китай намерен обеспечивать более качественное совместное строительство "Пояса и пути" для содействия модернизации всех стран и формирования открытого, инклюзивного и взаимосвязанного мира для общего развития.
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