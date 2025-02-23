Володин отказался поздравлять с 23 февраля уехавших из России

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил с Днем защитника Отечества всех, кто исполняет воинский долг в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и служит в рядах Вооруженных сил.
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