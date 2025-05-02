Политики в ЕС сознательно пытаются представить Россию как угрозу, чтобы оправдать предоставление большой суммы средств киевскому режиму, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
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