Федеральное агентство новостей №1

7 151 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванов
    познакомимся? симпатичнаяБухгалтер одного ...
  • Александр Лагуткин
    Так группировка или несколько пленных?Российские военны...
  • Traveller
    Эк как служивые подло лецемерят!!! Это кто сбил самолёт? Ну признайтесь, что к событию граждане, подчинённые представ...Российские средст...

Пентагон заключил соглашение на закупку ПВО Gepard в рамках помощи Украине

Пентагон заключил соглашение на закупку ПВО Gepard в рамках помощи Украине

Министерство обороны США заключило соглашение на закупку и поставку систем противовоздушной обороны Gepard на сумму 118,3 миллиона долларов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх