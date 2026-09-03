Проблемы Кайрена Уилсона на рейтинговых турнирах продолжаются: он терпит очередное поражение на старте

Кайрен Уилсон вновь не смог преодолеть начальный этап на рейтинговых турнирах, потерпев очередное поражение старте турнира British Open 2026 в Челтнеме, сообщает SnookerHQ Кайрен Уилсон (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/8 финала Трансляции, расписание - 1/16 финала В 1/16 финала British Open 2026 Кайрен Уилсон уступил Лайему Хайфилду со счетом 4-1, что лишь усилило его нынешние проблемы на рейтинговых турнирах.